Mariano González: “Tengo todo el derecho de pedirle al Congreso que haga su trabajo”

Durante su participación en la Comisión de Fiscalización, el exministro Mariano González se volvió a referir a sus expresiones, en las que pidió al Parlamento “tomar acción” para que Pedro Castillo deje la presidencia. En esta ocasión, indicó que, como ciudadano, “tiene todo el derecho” de pedirle al Pleno que “haga su trabajo”. “Para nadie es un secreto —y eso sí es una apreciación subjetiva, porque no tengo pruebas que mostrar—, pero daría la impresión de que hay muchos niños, ¿no? Cuando me dicen con toda claridad que no tienen los votos, ¿dónde están los votos?”, sostuvo el extitular del Mininter. VIDEO: TV Perú