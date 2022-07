Francisco Sagasti, expresidente del Perú, descartó que vaya a ser candidato presidencial ante un eventual adelanto de elecciones generales para abril del 2023, tal como lo plantea su proyecto de reforma constitucional. Asimismo, mencionó que su iniciativa busca se haga un recorte del mandato de Pedro Castillo y de la gestión de los actuales legisladores por tres años para dar pase a “un gobierno de consenso ciudadano” para priorizar temas como la pobreza, el hambre, la salud, entre otros. “En este momento no está en mis planes ni lo estoy pesando (ser candidato a la presidencia). No me gusta nunca, ni creo que alguien deba hacer planes sin ver cuáles son las etapas intermedias. Queda mucho camino por recorrer y en este momento lo urgente e importante es que propuestas de esta naturaleza sean representadas en un consenso ciudadano. Es lo primero que se debe hacer”, declaró. VIDEO: Exitosa