El congresista no agrupado se mostró sorprendido e indignado ante las declaraciones emitidas por el exministro del Interior Mariano González, tras su remoción del cargo. Anderson consideró que la gestión de Pedro Castillo es un “Gobierno criminal donde el presidente es quien mueve los hilos”. Asimismo, señaló que era un buen momento para plantear una solicitud de vacancia contra el jefe de Estado. ”La hora ha llegado de que la ciudadanía le exija a (...) cada uno de los 130 congresistas de la República que aquí ya no hay lugar para esconderse en ningún tipo de razón, aquí se vota por la vacancia de un presidente que demuestra todos los días que no tiene la más mínima idea de lo que significa tener un norte moral”, señaló en diálogo con Canal N. VIDEO: Canal N