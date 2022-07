Félix Chero: Cerrar el Congreso es generar mayor confrontación, pero es legítimo y constitucional

A unas semanas de elegirse la nueva Mesa Directiva del Congreso, el ministro de Justicia, Félix Chero, se refirió al trabajo conjunto que tendrían ambos poderes del Estado y confió en que existan mejores consensos. Sin embargo, no descartó que, de continuar las discrepancias, desde el gobierno se evaluará la posibilidad del cierre del Parlamento. En ese sentido, reconoció que es algo que no se ha discutido aún en el Consejo de Ministros. “Yo confío en que la recomposición de la Mesa Directiva tenga miembros que puedan generar líneas de consenso, dialogar y agendar un proyecto de gobierno conjunto entre Ejecutivo y Legislativo. De lo contrario, se evaluará, en su momento, (cerrar el Congreso) porque no descartamos esa posibilidad”, manifestó Chero Medina. VIDEO: Exitosa