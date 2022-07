El periodista Jaime Chincha se refirió al caso del ministro de Defensa, José Luis Gavidia, quien habría aprovechado un viaje oficial a la región Huánuco para realizar un paseo familiar junto con sus tres hijas. Ante ello, el presentador indicó que se debe ser riguroso con el titular del Mindef. No obstante, recordó que no es la primera vez ocurre una situación similar en el Perú, pues el exdictador Alberto Fujimori, junto con sus hijos, no solo utilizaba los recursos del Estado como quería, sino también transportaba drogas, específicamente cocaína. Finalmente, Chincha exhortó a los televidentes a “situar las cosas” y a no olvidar lo sucedido durante la década de los noventa. VIDEO: Canal N