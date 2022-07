Mirtha Vásquez señala que no hubo secuestro por parte de rondas campesinas: “A mí me han retenido 2 veces”

La ex primera ministra Mirtha Vásquez señaló que no hubo secuestro en el caso de los periodistas de “Cuarto poder” que llegaron a la ciudad de Cajamarca. Explicó que las rondas no cometen secuestro porque ello implica que se prive de la libertad sin facultad ni motivo, pero que estas organizaciones sí tienen una facultad reconocida por la ley. Además, agregó que dicha práctica es constante y que incluso a ella la han intervenido dos veces. VIDEO: Canal N