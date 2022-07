Zamir Villaverde: Fiscalía allanó inmuebles de empresario vinculados a delitos por caso Vigarza

El empresario Zamir Villaverde continúa siendo investigado en el Ministerio Público por integrar una presunta organización criminal con el presidente Pedro Castillo y el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva. Fue la jueza Soledad Barrueto quien autorizó a la fiscal de lavado de activos Luz Taquire realizar las diligencias en las propiedades de Zamir Villaverde para su allanamiento, descerraje y registro domiciliario con fines de incautación. Entre los inmuebles allanados se encuentran el domicilio del Estudio Villaverde S. A. C., en San Isidro, y la empresa Vigarza S. A. C., ubicada en San Juan de Miraflores. Asimismo, está el domicilio de Norma Lola Sánchez Córdova, madre de los hijos de Juan Silva. Por otro lado, también se allanó otro inmueble en el distrito de La Molina, donde se encuentra la empresa MAZAVIG S. A. C. Todos registrados a nombre de Zamir Villaverde de acuerdo al documento fiscal. VIDEO: Pamela Advíncula/URPI-LR