Mariano González: “No me incomoda que me digan ‘ministro del amor’”

El nuevo ministro del Interior, Mariano González, aseguró no sentirse incómodo al ser reconocido como el ‘ministro del amor’. “En los temas de sensibilidad, de amor, hay que ser suficientemente abierto. No me incomoda para nada”, señaló. Como se recuerda, González fue ministro de Defensa de Pedro Pablo Kuczynski en el año 2016. Sin embargo, renunció al cargo en cuatro meses porque el programa “Panorama” emitió un reportaje que evidenciaba una relación amorosa con Lissette Ortega, quien recibió un ascenso como funcionaria pública y fue nombrada asesora de dicha cartera. VIDEO: CANAL N