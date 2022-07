El ex juez supremo César Hinostroza Pariachi habría fugado de España con destino a Bélgica. De acuerdo a la información que emitió el Grupo de Localización de Fugitivos de la Policía Nacional de España, Hinostroza no fue ubicado en el inmueble de Madrid donde venía residiendo. Los agentes se constituyeron a la vivienda para hacer cumplir la orden de captura y detención con fines de extradición al Perú, pero no hubo rastro del paradero del exmagistrado. El integrante de Los Cuellos Blancos del Puerto habría salido de la capital española en un vehículo particular por tierra, pues no se ha encontrado registro de que haya abordado algún avión. VIDEO: TV Perú.