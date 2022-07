El exministro de Economía admitió que salió “dolido” del Gobierno del mandatario Pedro Castillo. “Lamentablemente, las cosas no salieron como uno quería”, expresó.

Pedro Francke, exministro de Economía en el Gobierno del presidente Pedro Castillo, confesó que se sintió “dolido” cuando dejó el cargo en el gabinete ministerial el 1 de febrero de este año. “Sí, salí muy dolido (del Gobierno de Pedro Castillo), porque yo tenía mucha fe en el actual Gobierno. Generé una empatía, Pedro Castillo fue capaz de ganarme el corazón por decirlo de alguna manera”, mencionó Francke durante una entrevista en Canal N. No obstante, Francke no quiso responder sobre una eventual renuncia del profesor. Mencionó que alguien que asumió “un cargo importante” en la actual gestión “debe tener cierta cautela”. “Lamentablemente, las cosas no salieron como una quería (...) La gota que rebasó el vaso fue con lo de Avelino Guillén”, agregó. Video: Canal N