El congresista Hernando ‘Nano’ Guerra García, de Fuerza Popular, solicitó a la Comisión de Ética que revise su caso en el que se le ve en traje de baño en una playa en el norte del país durante una sesión en la Comisión de Producción del Congreso el último lunes 27 de junio. “Hace pocos días, por una imagen poco feliz, he sido objeto de críticas y de comentarios. Por eso me permito hacer unas breves reflexiones, no a modo de defensa, porque yo lo podría hacer ante la Comisión de Ética a la que yo mismo solicito que vea mi caso”, dijo el parlamentario en el inicio del Pleno este jueves. Seguidamente, intentó justificar su viaje sin licencia a la playa afirmando que buscaba “un espacio con su familia”. “Cometí un tremendo error, el error de querer hacerlo todo. Estar con mi hija, atender mis temas como vocero, y cumplir mis funciones como congresista, pero me equivoqué, uno no puede hacer todo a la vez”, expresó. Vídeo: Congreso.