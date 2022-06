Guillermo Bermejo sobre Nano Guerra: “Cuando son amigos de la Mesa Directiva pasan por agua tibia”

El congresista Guillermo Bermejo cuestionó el accionar de Hernando Guerra García, quien participó en una sesión del Congreso cuando se encontraba de viaje en una playa. Al respecto, dijo esperar que Comisión de Ética lo cite, aunque confesó no tener mucha esperanza de que prospere alguna sanción en su contra. “A Ética mandan a todos los que son enemigos de la Mesa Directiva, pero cuando son amigos de la Mesa Directiva pasan por agua tibia. A mí me han dicho hasta terrorista y no pasan a Ética. Ojalá que la Comisión haga su chambita. Ojalá que lo citen, aunque sea para que declare qué pasó en ese momento”, indicó a la prensa. VIDEO: Canal N