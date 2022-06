El congresista Edwin Martínez (Acción Popular) pidió, durante el Pleno del Congreso, que no se ampliara la legislatura vigente, ya que ello significaría extender también el periodo laboral de los parlamentarios. “Por la familia considero que no debemos ampliar esta legislatura, porque también somos padres, hijo, hermanos. Ya nos quedamos sin vacaciones en diciembre y no considero justo que vuelvan a ampliar la legislatura, no sé bajo qué intereses”, aseveró. VIDEO: Congreso TV