Pedro Castillo: “Me pondré a disposición de las rondas campesinas si les consta que he robado un centavo”

El presidente de la República, Pedro Castillo, indicó que se pondrá a disposición de las rondas campesinas del país si se llega a comprobar que ha robado “un centavo” al Estado peruano. “Para mí es un gran reto estar frente a la administración del Perú, pero debo decirles que siempre estoy dispuesto y me estaré poniendo a disposición de las rondas campesinas si a ustedes les consta que he robado un centavo al pueblo peruano. Este pueblo me ha elegido para trabajar, no para ser uno más”, dijo el mandatario desde la región de Cajamarca. Video: