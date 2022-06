El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, señaló que la negociación con los transportistas continúa con relación a la medida de protesta que anunciaron para este lunes 27 de junio. “Hay la amenaza de una huelga de transportistas para el lunes, pero la negociación con ellos continúa. Probablemente no haya huelga o si existe solo será de algunos sectores de transportistas. No hay la posibilidad de desabastecimiento de los mercados, eso no se ajusta a la realidad”, remarcó el primer ministro en conferencia de prensa. VIDEO: Presidencia del Consejo de Ministros.