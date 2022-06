Anahí Durand y Sol Carreño protagonizan tensa entrevista: “Tus preguntas son más largas que mis respuestas”

La exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Anahí Durand y la periodista Sol Carreño protagonizaron una tensa entrevista este viernes. La exasesora del jefe del gabinete increpó a la mujer de prensa por las interrupciones durante sus respuestas. Durante la entrevista, Carreño le consultó sobre una eventual renuncia de Pedro Castillo, a lo que la extitular del MIMP aseveró que “elegimos a un presidente con un marco constitucional por cinco años”. Acto seguido, la periodista enumeró los principales cuestionamientos al mandatario. “¿Ahora me dejas contestar? Porque tus preguntas son bien extensas. Creo que sí debemos hablar de lo que tú no quieres hablar, que es esta oposición golpista que desde el día uno ni siquiera dijo ‘vacancia’, dijo ‘fraude’”, indicó Durand Guevara. “¿Me dejas hablar? Porque tus preguntas son más largas que mis respuestas. Tenemos un escenario peligroso, pero hay algo más allá. Hay un régimen que no funciona”, agregó. VIDEO: CANAL N.