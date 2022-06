Martín Vizcarra protagoniza altercado con fiscal que lo cuestionó por presunta infidelidad

El expresidente Martín Vizcarra protagonizó un fuerte cruce de palabras con el representante del Ministerio Público, Osías Castañeda, luego de ser increpado por una supuesta infidelidad junto a la excandidata al Congreso Zully Pinchi en la región de Cusco. El fiscal indicó que el Poder Judicial solo le había dado permiso al exmandatario para realizar actividades vinculadas con su partido, Perú Primero. En esa línea, cuestionó que se haya incumplido dicha autorización. “El pedido no versa respecto a si salió con la señorita Zully (Pinchi), si se reunió con ella en el hotel o si fue infiel. No, señora magistrada. Pero tenemos que decirlo: si miente para salir con una mujer que no es su esposa, ¿por qué no mentiría al juzgado?”. La respuesta de Vizcarra no se hizo esperar. “Yo no voy a permitir las infamias que ha dicho el fiscal respecto a mi vida privada”, expresó. VIDEO: Exitosa.