María del Carmen Alva sobre posible reelección: “No está en mi agenda”

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, descartó la idea de permanecer en la titularidad de la Mesa Directiva. “Agradezco a los que quieran que yo me reelija, pero eso no está en mi agenda. Nunca he pensado en eso”, sostuvo para el canal del Legislativo. Durante las últimas semanas se ha especulado sobre su intención de aferrarse al sillón parlamentario. Además, se tenía programado que el periodo de Alva Prieto finalice el último 15 de junio; sin embargo, su legislatura se extendió hasta el 8 de julio. VIDEO: Congreso