Pedro Castillo: Responderemos las preguntas que crean convenientes

El presidente de la República llegó hasta Tacna para participar del XVI Consejo de Ministros Descentralizado. “Hay que voltear la negra historia de la política peruana”, dijo.

El presidente se pronunció desde Tacna. Video: TV Perú

El presidente Pedro Castillo recordó que el viernes 17 se apersonó hasta la sede del Ministerio Público para responder ante el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, sobre la investigación que se le sigue por el caso Puente Tarata III. “Ayer estuvimos en el Ministerio Público respondiendo a las preguntas que nos han hecho y las que crean convenientes”, señaló. Asimismo, manifestó que es necesario “voltear la negra historia de la política peruana”, en lo que se refiere a las acusaciones contra los expresidentes que los han llevado a cárcel, por lo que precisó que al terminar su gobierno, rendirá cuentas al pueblo. Video: TV Perú

