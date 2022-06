María del Carmen Alva tras declaración de Pedro Castillo ante Fiscalía: “El que nada debe, nada teme”

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, saludó la decisión del mandatario de acercarse a la sede del Ministerio Público a declarar. “Lo mejor para el país es que se investigue”, comentó.

Presidenta del Congreso fue abordada por la prensa en el Hall de los Pasos Perdidos. Video: Canal N

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, consideró que lo mejor para el mandatario Pedro Castillo es que “se ponga a derecho”. Esto, en referencia a la concurrencia del jefe de Estado a la sede del Ministerio Público para brindar manifestación por la investigación que sigue el despacho del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, en su contra. “Me parece muy bien. Lo mejor para él (Pedro Castillo) y para el país es que se investigue, que se ponga a derecho, que se esclarezca todo. El que nada debe, nada teme, y que diga toda la verdad”, dijo a la prensa. Video: Canal N.