María del Carmen Alva denuncia recibir amenazas para que renuncie a la presidencia del Congreso

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, denunció que, a través del celular de su menor hija, viene recibiendo mensajes para que renuncie a la titularidad del Parlamento. “He recibido una cobarde amenaza mediante la aplicación de WhatsApp a un teléfono celular que utiliza una de mis hijas, que proviene de un número con código de otro país. Quiero denunciar este hecho y comunicarlo ante la representación nacional y ante la prensa porque no podemos permitir que estos reprochables actos tengan espacio en la política peruana”, dijo Alva Prieto el último miércoles. Durante su discurso, la presidenta del Legislativo anunció que los textos señalan el lugar donde reside y calificó este hecho como una bajeza. “Ante los ataques políticos, aquí me tienen, pero ante las amenazas las voy a denunciar porque son bajezas que solo lo utilizan los delincuentes. No se metan con mis hijos”, sentenció. Ante ello, la Policía acudió a las instalaciones del Palacio Legislativo para registrar la denuncia. Asimismo, Dimitri Senmache, ministro del Interior, expresó el respaldo de las instituciones del orden hacia la también congresista. VIDEO: Giuliana Castillo/URPI-LR