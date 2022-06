Pablo por informe de Montoya sobre Elecciones 2021: “Ha sido una pérdida de tiempo y de dinero”

La congresista Flor Pablo (Partido Morado) señaló que está de acuerdo con lo que comentó su colega morada Susel Paredes respecto a que “los resultados de esta comisión son el verdadero fraude”, debido a que ya sabían que el resultado era que no hubo irregularidades en la votación. “Aquí 130 congresistas hemos llegado con la misma elección, ¿cómo así va a ser un fraude para la votación del presidente y no un fraude para la votación de congresistas?. Aquí el fraude, entonces, qué fue, ¿selectivo? No tiene nada que ver, han sido grupos que, así como promueven esta educación sesgada, también han gritado fraude desde el primer día. Hoy es un día importante porque se va a volver a votar si se manda al archivo o no este informe de esta comisión (...), pero tiene que reafirmarse todos los colegas que ayer hemos votado para decir que esta comisión y este informe lamentablemente ha sido una pérdida de tiempo y de dinero, porque no ha habido ningún fraude y eso lo sabemos desde el primer día”, señaló a RPP. Video: RPP

