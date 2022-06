Abogado de Boluarte: “La propia Constitución no considera que se ha producido gestión de intereses”

El abogado de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social y vicepresidenta, Dina Boluarte, insistió en que las gestiones realizadas por su patrocinada como presidenta del Club Apurímac, mientras también ejercía su cargo en el Gobierno, fueron solo para regularizar trámites, y esto sería avalado por la ley. “Los hechos no configuran a una infracción, en tanto ha respondido a la regularización de trámites administrativos pretéritos de observaciones registrales. Cuando uno deja el cargo (como presidenta del club) está obligado a regularizar los actos pretéritos para que la institución continúe. Además, la ley 28024 es, absolutamente, clara, la ley que precisamente regula la gestión de interés cuando dice que no se considera gestión de intereses ‘la información por escrito o cualquier otro medio susceptible de registro proporcionada a la administración pública en respuesta a un reglamento hecho por ella’. Entonces está claro que la propia ley que desarrolla el artículo 126 de la Constitución no considera que se ha producido una gestión de intereses. En el caso de la Municipalidad de Lima, se trataba de un expediente que fue presentado el año 2019 para renovar la licencia de funcionamiento de una institución”, manifestó a Canal N Alberto Otárola, luego de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales diera luz verde a la denuncia en contra de Boluarte Zegarra. Video: Canal N