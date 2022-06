Enrique Wong sobre orden del PJ de suspender elección del defensor del pueblo: “Es una intromisión burda”

El segundo vicepresidente del Congreso, Enrique Wong, se refirió a la orden del Poder Judicial de suspender la elección del defensor del pueblo por no cumplir con los requisitos de transparencia. Ante ello, Wong señaló que se trata de “una intromisión burda para la autonomía del Congreso”. El parlamentario dijo a la prensa que se debe seguir con el proceso, porque no “cualquier juez” puede presentar una acción de amparo diciendo que no procede. Video: La República