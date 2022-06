Alejandro Toledo: jueza de California rechazó pedido de expresidente para no ser extraditado

La jueza norteamericana Laura Beeler rechazó el pedido de Alejandro Toledo con el que buscaba no ser extraditado al Perú. Al mismo tiempo decidió suspender por una semana el trámite de repatriación contra el expresidente peruano. “El pedido del peticionario para no ser extraditado mientras se resuelve una apelación de una orden que negó su hábeas corpus está negado, pero el otro pedido del peticionario para quedarse temporalmente es concedido”, sostuvo la magistrada. El otrora líder de Perú Posible es acusado de recibir alrededor de US$ 34,3 millones de la constructora Odebrecht a cambio de adjudicarle la carretera Interoceánica Sur (tramos 2 y 3). VIDEO: TV Perú