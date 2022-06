El presidente de la República, Pedro Castillo, reveló los motivos por los cuales decidió no usar más el sombrero mostrado en los primeros meses de su gestión en las reuniones y eventos programados en agenda de Palacio de Gobierno. El jefe de Estado contó que esto fue por un pedido de su hijo menor. “Extraño bastante a mi sombrero. Mi hijo cumplió años el 8 de febrero y uno de los pedidos que me hizo fue ese (que me quite el sombrero). Me dijo: ‘Papá, sé que yo y mis hermanos en Puña y en Cajamarca usamos el sombrero, pero ya eres presidente de todos los peruanos. Aparte del abrazo que me vas a dar, quítate el sombrero’”, dijo el mandatario durante una entrevista en TV Perú. Seguidamente, añadió: “Lo hice con la finalidad de hacer un llamado a la unidad, de seguir trabajando por el país que tanto quiero, que tanto estimo”. Video: TV Perú.