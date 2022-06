El congresista Ernesto Bustamante de Fuerza Popular sugirió a Rosío Torres, titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Parlamento, no reprogramar la sesión del grupo de trabajo para el lunes 13 de junio debido al partido de repechaje para ir al Mundial Qatar 2022. Esto, tras no tener el quórum necesario para debatir el informe final del congresista Alejandro Cavero que recomienda archivar las denuncias constitucionales contra el expresidente de facto Manuel Merino y los exministros Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez por las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado. “Yo sugeriría que el día lunes no se convoque. Recordemos que hay un partido de fútbol de interés nacional. Eso podría ser una justificación para que muchos no asistan. Yo propongo que sea el día martes en cualquier momento del día. Miércoles es día de pleno. Lunes es día de fútbol, no queremos que sea esa una excusa. Convoquemos para el martes”, expresó. Seguidamente, el legislador aclaró que lo dicho no significa que “el fútbol sea más importante que las acusaciones”. Video: Congreso.