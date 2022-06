Martín Vizcarra aseguró que cumple “todas las reglas de conducta” del Poder Judicial

El expresidente de la República Martín Vizcarra afirmó que viene cumpliendo “todas las reglas de conducta” que le impuso el Poder Judicial por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. Asimismo, el exjefe de Estado rechazó la solicitud de apercibimiento del Ministerio Público por haber incumplido una de las indicaciones emitidas el último 18 de marzo del 2021. “A mí me dan una responsabilidad que es del fiscal Juárez Atoche, que dio detalles de la investigación. Él ha dicho en qué situación se encuentra. Es él quien ha dado los nombres de los colaboradores eficaces. Yo nunca me he referido al contenido de la investigación. El contenido se sabe de boca el fiscal Germán Juárez Atoche, diciendo que incluso me voy a la cárcel cuando estamos en una investigación preliminar”, dijo Vizcarra a la jueza del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Margarita Salcedo. Video: Justicia TV.