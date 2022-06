El periodista Jaime Chincha le recordó a la exministra de la Mujer Nidia Vílchez “la poca o nula representación” del APRA en las marchas convocadas contra el presidente de la República, Pedro Castillo, el último sábado. En una entrevista en canal N, Vílchez dijo que el APRA seguirá marchando en las calles con el objetivo de “sensibilizar a la gente”. Por su parte, Jaime Chincha respondió: “Seamos sinceros, el APRA no prende en la gente. El APRA no convoca, no conecta ya con la gente después de la muerte de Alan García”. Ante esta respuesta, Nidia Vílchez precisó que el partido de la estrella tiene una agenda interna y que seguirán apoyando las marchas contra Castillo Terrones. No obstante, Chincha señaló: “Tengo la impresión de que la razón por la que ustedes (el APRA) no convocan es porque son parte del problema, la gente también les tiene un rechazo”. Video: canal N.