Héctor Valer sobre su detención: “Esperaron la coyuntura política para soltar la requisitoria”

El congresista de Perú Democrático Héctor Valer se refirió a su detención producto de una orden de requisitoria que se le impuso tras no presentarse a declarar en un juzgado de Ucayali. Ante ello, el parlamentario señaló que “esperaron la coyuntura política para soltar la requisitoria”. Además, mencionó que no se le había notificado conforme a ley, pues los oficios habían llegado a sus domicilios en Huaral, donde no vive hace más de 20 años; y San Borja, distrito en el que no reside doce años. VIDEO: Canal N