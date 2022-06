Abogado de Juan Silva dice que exministro “podría asilarse en una embajada: “La otra posibilidad es que se ponga a derecho”

El abogado del exministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) Juan Silva, Alfredo Yalán Ramírez, sostuvo que su defendido tendría dos opciones tras el pedido de detención preliminar en su contra: el primero consistiría en aislarse en una embajada, mientras que la segunda alternativa sería “ponerse a derecho”. El letrado aclaró que su patrocinado se encuentra en el país. “Cuando dije que se encuentra a buen recaudo es porque está en el Perú ( …). No se ha fugado”, comentó para RPP Noticias. Asimismo, indicó que Silva Villegas “acudirá a los organismos internacionales para que vean que acá la política ha ingresado al Ministerio Público y al juez supremo del Poder Judicial”. El abogado agregó que Juan Silva no ha sido notificado con respecto a la orden de la detención preliminar en su contra. “Lo digo públicamente, no me ha llegado ni a mi correo ni a mi domicilio procesal ni al domicilio real de mi cliente”, indicó Alfredo Yalán. VIDEO: RPP NOTICIAS.