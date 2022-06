Abogado de Juan Silva asegura que exministro no ha salido del país: “Está a buen recaudo”

Alfredo Yalán, abogado del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, aseguró que su defendido no se ha fugado del país, sino que se mantiene “a buen recaudo”, luego de conocerse la orden de detención preliminar dictada por el Poder Judicial en su contra. “A buen recaudo significa que mi cliente está en el Perú, no se ha fugado y no tiene por qué fugarse”, dijo Yalán. Por el momento, el paradero del extitular del MTC es desconocido. VIDEO: RPP