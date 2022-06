Yonhy Lescano sobre audio filtrado de María del Carmen Alva: “Me da vergüenza ajena”

El excandidato a la presidencia por Acción Popular Yonhy Lescano se refirió a los audios de la titular de la Mesa Directiva del Congreso, María del Carmen Alva, y señaló que le producen vergüenza ajena. Asimismo, criticó la actitud de Alva y dijo no estar de acuerdo con su soberbia. “A mí me da vergüenza ajena escuchar esos audios. No tienen práctica política. Están renunciando a los principios, a la ideología del partido”, aseveró. VIDEO: Exitosa