La parlamentaria fujimorista Tania Ramírez es nuevamente noticia por utilizar su cuenta de TikTok. En esta ocasión, usó su red social para vender carteras, mochilas, ollas y cosméticos. Al ser entrevistada sobre el tema, la congresista defendió su accionar: “Cualquier chica lo puede hacer, puede vender productos, son originales”, dijo a Canal N. En esa línea, manifestó que puede obtener otros ingresos aparte del sueldo de legisladora y cuestionó el porqué no podría ofrecer artículos. “¿Si yo tengo el sueldo de congresista, no puedo tener otros ingresos?”, preguntó. Además, no quiso detallar cuánto ganaba vendiendo estos productos en su red social. VIDEO: CANAL N