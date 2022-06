El congresista de Alianza para el Progreso (APP) Roberto Chiabra menospreció la labor de sus correligionarios de provincia. Durante una entrevista en el canal Willax TV, el parlamentario dijo que estos se encuentran “subordinados” a ciertos ministerios, mientras que los legisladores de Lima son quienes realizan el “trabajo político”. “En el Congreso somos 130, 100 del interior y 30 de Lima. Los de Lima somos los que hacemos trabajo político. Y los de provincia, cuando postulan, ofrecen obras, pero no está dentro de su potestad. Entonces, vienen a Lima y son subordinados y sumisos a los ministros”, señaló para el mencionado medio. Asimismo, indicó que es por esa razón que no votan por censurar a los ministros y dar la confianza a los gabinetes. “Si tú traes a tu alcalde y el ministro de transportes, como (Juan) Silva, te da una obra, cuando lo interpelan no votas a favor de su censura. Igualito (ocurre) con Vivienda y Trabajo. El problema es una falla de origen y lo tienen los 100 de provincia, porque para ellos regresar (a sus regiones) y no llevar una obra es como un demérito”, sostuvo. VIDEO: WILLAX TV.