Tras las declaraciones del presidente Pedro Castillo respecto a la crisis alimentaria, cuando afirmó que solo “a los ociosos” le va a dar “hambruna”, la presidenta del Congreso María del Carmen Alva (Acción Popular) señaló que es bochornosa la afirmación del jefe de Estado, pues afirmó que en realidad no hay trabajo a causa del Ejecutivo. “Les pido disculpas realmente, porque es una vergüenza que llame a los peruanos ociosos. Que no hayan oportunidades de trabajo porque este Gobierno no hace nada para reactivar la economía o para que vengan las inversiones privadas porque solo con eso va a haber trabajo, es culpa del gobierno, no es culpa del pueblo”, declaró a la prensa. Enseguida, añadió: “Nadie puede decir que el peruano es ocioso, les pido disculpas por esa frase, me parece increíble que una persona que dice que es del pueblo, que viene de Cajamarca. Yo también vengo de Cajamarca, mi familia también es cajamarquina y jamás podrías decir una frase como esa, no me podría salir del corazón. Cada día nos sorprende más el presidente”. Video: Gianella Aguirre / URPI-LR