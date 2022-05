El primer ministro aparentemente no notó el error que cometió en su discurso, pues no se ratificó por ello y continuó afirmando que los medios de comunicación culpan al presidente de la inflación.

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, cometió un error al confundir al presidente Pedro Castillo con el exmandatario Alejandro Toledo, durante su discurso en el XIV Consejo de Ministros Descentralizado en Loreto. “Se dice que en muchos lugares del mundo la gente se van a morir de hambre. La inflación ha crecido en todo el planeta, pero salir en los medios de comunicación a decir que la inflación es por culpa del presidente Toledo es ser una persona que no tiene ningún escrúpulo”, manifestó el primer ministro, sin darse cuenta de la confusión o retractarse al respecto. Asimismo, añadió que ese “tipo de persona” es “extremadamente peligrosa”. “Yo me pregunto: ¿esa persona no tiene hijos? ¿No tiene familiares? Es peligrosísima (...) porque va a criar a unos mentirosos”. Video: TV Perú