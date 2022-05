Pedro Castillo sobre anunciada crisis alimentaria: “Yo creo que vamos a ganarle a la hambruna”

El presidente Pedro Castillo se refirió a la anunciada crisis alimentaria a nivel mundial que afectaría pronto al Perú; señaló que esto solo perjudicaría a quienes “no trabajan”, pero no mencionó medidas desde el Ejecutivo para enfrentarse a este mal. “Hoy la hambruna les va a dar solamente a los que no trabajan, a los ociosos. Y como somos un pueblo trabajador, yo creo que vamos a ganarle a la hambruna. Vamos a ganarle a esta hambre que viene azotando no solamente al país, sino a nivel mundial”, aseveró el mandatario mientras contestaba a los pedidos de los agricultores del valle de Chancay-Huaral. Video: TV Perú