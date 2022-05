La todavía ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, se pronunció este viernes 27 de mayo sobre la censura en su contra que aprobó el Congreso con 71 votos a favor, 28 en contra y 12 abstenciones. Desde una sesión descentralizada del Consejo de Ministros que se realiza en la región Amazonas indicó: “Quizá me han extrañado desde mi curul en el Congreso, así que volveré a las trincheras a las que pertenezco, a seguir luchando por la clase trabajadora y por todos los ciudadanos (…). Como no soy una persona de revanchas, acepto esta censura. Me puede parecer muy injusta y será la historia quien juzgue, pero pido al Congreso de la República voltear la página y avanzar en reflexión, avanzar en diálogo”. VIDEO: TV Perú.