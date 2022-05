César Combina dice que su candidatura a Lima “era un error” y que “por el bien del país” se retiró

El excongresista César Combina se refirió a su fallida candidatura a la alcaldía de Lima Metropolitana. En entrevista con ATV, el ahora fujimorista arguyó que su postulación nunca se concretó “porque era un error”, ya que, según asegura, no buscaba “dividir el voto” de los partidos de oposición al Gobierno. “(¿Por qué retiró la candidatura a la (alcaldía) de Lima?) Porque era un error, era por el bien del país. Me inmolé por Lima Metropolitana y para decirle a todos los candidatos ‘topos’, como el palacista Urresti, que no les vamos a permitir que le hagan lo mismo que le hicieron a Junín y que le está haciendo el día de hoy el Gobierno a la ciudad que le dijo que no a Pedro Castillo en segunda vuelta”, dijo Combina. VIDEO: ATV