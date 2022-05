El excongresista Daniel Abugattás confirmó que tuvo la oportunidad de conversar con el presidente Pedro Castillo y reveló que incluso le ofreció ser cabeza del Consejo de Ministros. De acuerdo con el exlegislador, la propuesta fue dada cuando la PCM estaba bajo el mando de Mirtha Vásquez. “Pedro Castillo me invitó a tomar un café (…). Es más, me ofreció la presidencia del Consejo de Ministros, pero no me dijo por qué yo”, señaló a RPP. Sin embargo, recordó que después de eso no volvieron a tener comunicación. “Tiempo después (de la campaña presidencial) sí acepté el premierato cuando me lo ofreció, pero nunca más me llamó, creo que prefirió a Valer”, expresó. VIDEO: RPP