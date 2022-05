“¡No me cuentes cuentos!”: así increpó Aníbal Torres a trabajador de Migraciones tras su visita

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, fue captado en un video en donde se le aprecia visitando los locales de Migraciones ubicados en el distrito de Breña y Surco. En dichas instalaciones, el premier hizo un reclamo a uno de los trabajadores quejándose por las largas colas que formadas por la ciudadanía. “A mí no me cuentes cuentos. Yo no veo a la persona que trabaje acá. ¿Qué cosa es esto? ¡Cuánta gente está haciendo cola!” , cuestionó el titular de la PCM. “¡En las fotos he visto que no hay gente! ¿Qué cosa es esto? ¡Aquí cuánta gente está haciendo cola! ¿Y a mí me vienes a contar cuentos?”, fue otro comentario de Aníbal Torres. Video: Epicentro TV