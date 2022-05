Martín Vizcarra asegura que inhabilitación por 5 años “se va a revertir”

El expresidente Martín Vizcarra se pronunció sobre la inhabilitación por cinco años que le impuso recientemente el Congreso de la República. En ese sentido, señaló que los parlamentarios no cuentan con argumentos válidos para apartarlo de la política y que, por el contrario, durante la sesión donde se debatió su caso solo se evidenciaron insultos. “Se va a revertir, es lo que corresponde, por más que le duela a los congresistas que (...) intervenían con un nivel bajísimo, insultando. No había argumentos racionales, no había argumentos legales, había insultos”, indicó el exmandatario. VIDEO: Exitosa.