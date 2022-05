Betssy Chávez sobre moción de censura impulsada por Fuerza Popular: “Ni siquiera se molestaron en escucharme”

Betssy Chávez, titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), comentó sobre la moción de censura que impulsará Fuerza Popular en su contra. Acerca del tema, la ministra Chávez Chino declaró que la bancada liderada por Keiko Fujimori no estuvo presente cuando respondió el pliego de interpelatorio ante el Pleno del Congreso el último jueves 12 de mayo. “Ni siquiera se molestaron en escucharme al frente: no estuvieron. Terminó mi sustentación y plantearon la censura exponiendo los temas que yo ya había respondido”, dijo en una reciente entrevista para TV Perú. Asimismo, comentó que su interpelación fue una “falta de respeto” ante la poca presencia de congresistas en el Parlamento. Sobre las disculpas de Patricia Chirinos, la ministra de Trabajo detalló que la congresista de Avanza País no la ha contactado personalmente. “La congresista tiene mi número telefónico, bien pudo haberme llamado o mandar un mensaje. Yo hubiera aceptado la llamada y hubiera conversado, pero conmigo no se ha disculpado”, precisó. VIDEO: TV Perú Noticias