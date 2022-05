El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, expresó durante un seminario de su partido que la Constitución Política debería ser cambiada y que continuarán en busca de la misma. Asimismo, aseveró que debería concretarse aunque no fuera de una manera pacífica. “En el Perú no va a haber cambios si es que no se cambia la Constitución Política, ya sea por una vía pacífica o por una vía no pacífica, lamentablemente”, aseveró el pasado 3 de mayo en uno de los locales del partido del lápiz. VIDEO: Perú Libre / Facebook