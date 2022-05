“Yo no he plagiado”, le respondió la ministra de Trabajo, Betssy Chávez, al periodista Jaime Chincha tras ser consultada por el presunto plagio de casi la mitad de su tesis.

Tenso momento se vivió durante la entrevista que sostuvo el periodista Jaime Chincha con la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez. El comunicado le preguntó a la titular del MTPE sobre el presunto plagio que contendría su tesis, a lo que Chávez respondió de manera contundente. “Yo no he plagiado. ¿Usted ha revisado mi tesis? Sería bueno que la revise”, dijo. Chincha le señaló que, según un informe periodístico, el 49% de su trabajo habría sido copiado de un informe de la ONU. Pese a la explicación del entrevistador, Chávez continuó con su discurso: “¿Quién dice? ¿Dos expertos? Yo no sé quiénes son. ¿Tengo que admitir algo que no he revisado? (..,) Si usted quiere sembrar la duda sobre mi tesis, documéntese primero”, culminó. VIDEO: CANAL N.