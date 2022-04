El aún alcalde de Lima, Jorge Muñoz, negó que vaya a aspirar a algún cargo público luego de haber sido vacado del cargo por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el último miércoles 27. El burgomaestre aseguró que se tomará “un tiempo para poder descansar”. “Yo estoy ahora concentrado en el cierre de lo que tengo que entregar ordenadamente. Después me tomaré un tiempo para poder descansar. Yo he trabajado ininterrumpidamente durante mucho tiempo. He sido dos veces alcalde de Miraflores. Después empalmamos con Lima y la verdad que lo que corresponde es un periodo de descanso”, dijo a América TV. VIDEO: América TV.