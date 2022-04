El presidente Pedro Castillo acusó a los medios de comunicación de preparar información en contra de su Gobierno en base a intereses particulares, y señaló que él no le temía a ello, pues está comprometido e trabajar por las necesidades de la población. “En todos los rincones del país tenemos que ser abiertos al pueblo, para que estos compañeros, generaciones, que por muchos años se han quedado con ese hueso en la garganta de decir cómo está su pueblo, qué derechos les asisten... tenemos que seguir implementándola (la agenda). No tenemos temor a eso porque somos de abajo, somos como ustedes. Y, queridos compañeros, no vamos a tener temor a esos titulares que se mastican a medianoche, porque nosotros tenemos una agenda propia, la agenda Perú”, manifestó desde Ucayali. Video: TV Perú