El líder de Perú Libre se refirió así a la presidenta del Congreso tras no permitírsele ingresar al Parlamento para participar del foro Hacia una Asamblea Constituyente.

Vladimir Cerrón se pronunció luego de que no se le diera acceso al Parlamento para participar del foro Hacia una Asamblea Constituyente, que organizó la bancada de Perú Libre. El exgobernador regional aceptó no estar presente en esta actividad porque no “quería molestar a la reina del Congreso”. “No vaya a ser que se ofenda con este humilde plebeyo”, señaló en referencia a María del Carmen Alva. VIDEO: Canal N