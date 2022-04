La empresaria Karelim López asistió a la Comisión de Fiscalización del Congreso este miércoles 27 de abril para brindar declaraciones sobre las diversas investigaciones que se siguen en su contra. Al ser cuestionada sobre algún financiamiento o beneficio económico que pudiera haber otorgado al presidente de la República, Pedro Castillo, la lobista determinó que la única oportunidad en la que otorgó algún tipo de beneficio al mandatario fue el día de su cumpleaños, cuando lo invitó a comer e increpó que el dinero gastado debía ser devuelto. “Solo le he financiado chancho al palo y todavía no me paga”, expresó. VIDEO: Canal N